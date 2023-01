Apple, quali iPhone 15 avranno il WiFi 6E? Forse non tutti quanti

Una delle più importanti novità del 2023 lato smartphone sarà l'approdo del WiFi 6E sugli iPhone 15, come suggeriscono diversi rumor ma anche un nuovo documento che mostra l'architettura del sistema di ricezione dei nuovi dispositivi di Cupertino.

Tuttavia, è ampiamente possibile che non tutti i membri della nuova generazione di smartphone possa ricevere questa agognata funzionalità.

A beneficiare della connettività avanzata su banda a 6 GHz dovrebbero essere infatti solo i modelli Premium, vale a dire iPhone 15 Pro e Ultra, che secondo il nuovo documento sarebbero dotati del sistema di ricezione D8x. A questo punto, i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus potrebbero seriamente arrivare sul mercato con WiFi 6, dato che il documento specifica un cambio generazionale in tal senso solo verso il tier Pro della nuova serie.

Già nella scorsa stagione molti utenti sono rimasti delusi dall'assenza del WiFi 6E negli iPhone 14 ma, qualora queste ipotesi trovassero conferma, quest'anno le cose potrebbero farsi ancora più complicate del previsto, soprattutto in virtù dell'arrivo dei primi dispositivi dotati addirittura del supporto al WiFi 7.

Inoltre, ricordiamo che il WiFi 6E in casa Apple è tutt'altro che una novità dato che il supporto è già garantito per dispositivi come i nuovi iPad Pro, MacBook Pro e Mac Mini, quindi una mossa del genere potrebbe far storce il naso anche agli appassionati più irriducibili.