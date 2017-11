Apple: iPhone 8 non ha deluso le aspettative, è andato oltre

Nelle ultime settimane, più volte sul web sono emerso rumor secondo cui l’andamento delle vendite disarebbe stato ben al di sotto delle aspettative del produttore, al punto che secondo molti l’iPhone 7 starebbe vendendo più unità in alcune occasioni.

A quanto pare però questi rapporti non corrisponderebbero alla realtà. L’amministratore delegato della compagnia, Tim Cook, nel corso della conference call tenuta a margine dell’annuncio dei risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno, ha confermato che le vendite di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus li hanno resi “immediatamente due dei nostri modelli più popolari”.

Cook ha anche detto molto chiaramente che le vendite di iPhone 8 hanno “superato le nostre aspettative”.

Il CEO di Apple si è anche detto entusiasta per il nuovo iPhone X, per cui la compagnia ha già registrato “ordini importanti”. Riguardo la fornitura e disponibilità, l’amministratore delegato della compagnia ha annunciato che la Mela è al lavoro duramente per accontentare il maggior numero possibile di clienti.