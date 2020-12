Apple iPhone: un nuovo record di vendite nel 2021?

Il prossimo anno potrebbe rivelarsi il più prolifico di sempre in termini di vendite di iPhone dai tempi di iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Già quest'anno infatti l'azienda ha cambiato la propria strategia presentando ben cinque modelli del suo prodotto di punta, tra cui anche un modello a budget contenuto.

Questo modello vincente potrebbe essere riproposto nel 2021 con il lancio della famiglia di iPhone 13 e conseguente superamento dello storico record del 2015, anno in cui il colosso di Cupertino decise di raddoppiare la posta, presentando non uno ma due flagship.

Stando alle dichiarazioni dell'analista capo di Wedbush Daniel Ives, parlando del lancio di iPhone 12, la società californiana non riceveva "un'accoglienza così imponente da diversi anni" riferendosi esattamente alla presentazione e al lancio di iPhone 6 e 6 Plus, quando raggiunse un totale di oltre 230 milioni di iPhone distribuiti. In ogni caso, continua Ives, il 2021 potrebbe essere l'anno in cui Apple riuscirà a superarsi e a raggiungere la soglia dei 250 milioni.

Secondo un altro report, Apple avrebbe aumentato la propria capacità produttiva del 30%, permettendo una produzione di poco meno di 100 milioni di unità solo per la prima frazione del 2021.

Al momento Apple, grazie proprio al grande lancio del 2020, gode di un'offerta per tutte le tasche, spaziando dal top di gamma iPhone 12 Pro Max, fino ad arrivare al piccolo, ma solo nel prezzo, iPhone SE 2020.

Per il 2021 l'azienda statunitense dovrebbe portare sugli scaffali quattro modelli della famiglia iPhone 13, esattamente come quest'anno, ma probabilmente la tradizionale presentazione sarà anticipata e non avverrà a cavallo tra settembre e ottobre.

In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo con la nostra recensione di iPhone SE 2020.