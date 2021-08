Apple, l'iPhone pieghevole è ancora in lavorazione? Ecco le ultime novità

Le ultime indiscrezioni sul primo iPhone pieghevole parlavano già del probabile periodo in cui sarebbe arrivato. A distanza di qualche mese dagli ultimi rumor, spunta finalmente un nuovo rapporto. Ecco a che punto siamo.

Se effettivamente Apple dovrebbe essere già al lavoro sul suo sviluppo, il nuovo approfondimento di Mark Gurman per Bloomberg suggerisce che potrebbero volerci ancora due o tre anni prima che questo device possa vedere la luce. In realtà è possibile anche che Apple decida che non si tratta di un mercato di suo interesse. A questo punto, nulla è da escludere.

Un altro interessante rapporto dell'analista Ming-Chi Kuo suggeriva che il cosiddetto iPhone Fold potrebbe avere le carte in regola per diventare uno smartphone estremamente popolare, ma non ai livelli dei suoi parenti tradizionali della famiglia iPhone. Sempre secondo Kuo, il pieghevole di Apple potrebbe arrivare sul mercato con un display da 8 pollici con schermo OLED, naturalmente flessibile, con risoluzione QHD+.

Fra le altre indiscrezioni emerse nel corso dei mesi, si parla anche del pieno supporto a Apple Pencil, mentre il prezzo dovrebbe attestarsi intorno ai 1499 Dollari, non troppo lontano dal fratello iPhone 12 Pro Max.

Come suggerisce la fonte, si tratta di un mercato in piena ascesa e la tecnologia è ancora in fase di perfezionamento, soprattutto in termini di qualità visiva e di longevità delle cerniere e dello stesso pannello. Apple non è solita lanciare sul mercato dispositivi della cui tecnologia non è assolutamente sicura e anche nel segmento dei Foldable non dovrebbe fare eccezione.