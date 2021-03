Apple, il primo iPhone pieghevole si mostra in tutta la sua bellezza in un video concept

Dopo le ultime indiscrezioni sull'ormai chiacchieratissimo Apple iPhone pieghevole, torniamo a parlare del colosso di Cupertino e del suo primo dispositivo foldable per via di un nuovo interessante video concept.

Ideato dall'ormai consolidata collaborazione fra Technizo e i talentuosi designer di LetsgoDigital, il nuovo video disponibile su YouTube mostra quelle che potrebbero essere le fattezze di un ipotetico iPhone pieghevole, basato sui rumor finora emersi e liberamente ispirato anche al codice di design già presente nella famiglia iPhone 12.

Il concept mostra alcuni dettagli derivati direttamente dai modelli di fascia alta dell'attuale generazione, come il complesso multicamera posteriore che ricorda vagamente quello di iPhone 12 Pro. Vengono inoltre immaginati alcuni interessanti dettagli come la presenza di un mini display secondario posto in perfetta simmetria con il comparto fotografico, la cui funzione dovrebbe essere molto simile a quanto già visto sul Motorola Razr.

Nonostante l'hype giustificatissimo circa l'arrivo di questo splendido smartphone sul mercato, abbiamo di recente scoperto che potrebbe volerci più del previsto, per via di alcuni dubbi circa l'effettiva accoglienza che un device di questo genere potrebbe ricevere.

Ricordiamo infine che gli ultimi rumor hanno messo alla luce la possibilità che l'iPhone pieghevole potrebbe arrivare sul mercato con pieno supporto a Apple Pencil e display da 8 pollici, anche se l'azienda sembrerebbe non aver ancora deciso a quale fornitore affidarsi.