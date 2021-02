Apple, l'iPhone pieghevole rischia un rinvio del lancio al 2024?

Pochi giorni fa abbiamo trattato le ultime indiscrezioni riguardo l’iPhone pieghevole e il possibile coinvolgimento di LG per lo sviluppo dei display OLED in vista del lancio nel 2023, ma secondo un nuovo rapporto Apple sarebbe talmente indecisa sul lancio del dispositivo che, di questo passo, l’approdo sul mercato potrebbe avvenire nel 2024.

Il sito sudcoreano ha infatti citato alcune sue fonti per cui il colosso di Cupertino sarebbe leggermente indietro con la fase di co-sviluppo iniziale da svolgere assieme ad aziende partner, ergo non starebbe ancora preparando la sua catena di fornitori per un lancio nel 2023. Oltre a LG, infatti, la Mela avrebbe ordinato campioni di schermi da Samsung per valutare tutte le possibilità sul mercato.

I dubbi riguarderebbero in particolare la risposta dei consumatori al rilascio di altri prodotti foldable da parte della concorrenza, dato che i dati su Samsung parlerebbero di solo 2,5 milioni di unità di smartphone pieghevoli vendute nel 2020 contro le previsioni di 4,5/5 milioni di unità. Inoltre, va considerato il passaggio da pannelli LCD a OLED da parte di Apple e il conseguente cambiamento nei margini dati dalla vendita dei dispositivi.

Tutti questi fattori renderebbero più probabile, secondo The Elec, un rinvio del lancio al 2024 in modo da accertarsi dei profitti garantiti dello smartphone pieghevole. Essendo però mere indiscrezioni, il consiglio è di prenderle cum grano salis.

Altri rumor recentemente apparsi online parlavano inoltre del possibile supporto per Apple Pencil.