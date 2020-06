Apple iPhone SE del 2016 riceverà iOS 14: lo smartphone 'immortale'

Dopo la pubblicazione della lista degli iPhone compatibili con iOS 14, l'ultimo grande aggiornamento del sistema operativo mobile dell'azienda di Cupertino annunciato giusto qualche giorno fa, una domanda spontanea è sorta ad alcuni utenti: Apple intende aggiornare iPhone SE 2016? La risposta è sì.

Infatti, ci ha pensato la stessa società di Tim Cook a fugare ogni dubbio, pubblicando una pagina ufficiale dedicata alla Preview di iOS 14 (in inglese). In quest'ultima è presente una lista ufficiale dei dispositivi compatibili, che sono i seguenti.

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone Xs;

iPhone Xs Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE (prima generazione del 2016) ;

; iPhone SE (seconda generazione del 2020);

iPod Touch (settima generazione).

Insomma, come potete vedere anche nell'immagine presente in calce alla notizia, è confermato: iPhone SE 2016 riceverà iOS 14. Pensate che stiamo parlando di un dispositivo che è finito fuori produzione a fine 2018, decretando essenzialmente la fine dell'era di quelli che possiamo definire smartphone compatti. L'inizio delle vendite di questo smartphone era originariamente partito a marzo 2016.

Il primo iPhone SE è un dispositivo che è ancora nel cuore degli appassionati, come vi abbiamo raccontato in questa retro-prova. Chi vi scrive lo utilizza come dispositivo secondario, ma siamo sicuri che ci sia qualcuno che si trova ancora bene a utilizzarlo come primario. Questi utenti non potranno che essere contenti dell'arrivo dell'update ad iOS 14. Possiamo dirlo: è uno smartphone praticamente "immortale".

Per maggiori dettagli sull'aggiornamento coinvolto, vi rimandiamo al nostro recap del keynote della WWDC 2020.