Apple iPhone SE 2021 e le nuove AirPods Pro 2 potrebbero arrivare a breve

Mentre iniziano a circolare i primi rumor sulle specifiche del nuovo Apple iPhone 13, apprendiamo di alcune interessanti novità riguardo gli altri device della Mela che verranno presentati nel corso del 2021. Parliamo in particolare di iPhone SE e di AirPods Pro 2.

Secondo un report di Macotakara, apprendiamo che entrambi i nuovi dispositivi potrebbero essere presentati ad aprile 2021, quindi in un evento separato rispetto al lancio del nuovo Apple iPad Pro.

Le Apple AirPods Pro di seconda generazione verranno presentate insieme a un nuovo astuccio di ricarica, dal design rinnovato e dalle dimensioni leggermente ridotte. Il nuovo case di ricarica di Apple AirPods Pro 2 misurerà 52 mm x 46 mm contro i 45.2 mm x 60.6 mm della scorsa generazione. Lo spessore di 21 mm resterà invariato. Ulteriori rumor parlano di un design delle astine lievemente rimaneggiato e degli auricolari più tondeggianti, ma non ci ancora certezze in merito.

Per quanto riguarda il nuovo Apple iPhone SE di terza generazione, il report di Mac Otakara non fornisce alcuna informazione, facendo però leva sul fatto che il nuovo smartphone economico di Apple vedrà la luce ad aprile insieme alle nuove AirPods Pro, a un anno esatto dalla presentazione di Apple iPhone SE di seconda generazione. Alcuni precedenti rumor parlavano di un nuovo iPhone SE con schermo da 5.5 pollici, ma anche su questo non possiamo fornire ancora alcuna certezza.