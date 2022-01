Apple: iPhone SE, iPad Air 5 e iMac Pro M1 al keynote di primavera, per un esperto

Dopo aver pubblicato le sue speculazioni sul keynote primaverile di Apple, il noto insider di Bloomberg Mark Gurman è tornato oggi, tramite la sua newsletter "Power On", a parlare dei prodotti Apple che potrebbero essere messi in commercio nel 2022. In particolare, oggi Gurman si è focalizzato sui device che vedremo nella prima metà dell'anno.

L'esperto ha anzitutto confermato il lancio di iPhone SE 5G nel corso del keynote di marzo o di aprile del colosso di Cupertino, spiegando anche che nella stessa cornice vedremo anche un nuovo iPad e almeno un nuovo Mac, quest'ultimo ovviamente dotato di chip M1.

Il blog giapponese Mac Otakara ha immediatamente commentato l'indiscrezione spiegando che Apple rilascerà l'iPad Air di quinta generazione a marzo, mentre che per i nuovi iPad Mini e iPad Air (oltre che per il rumoreggiato iPad da 15") dovremo attendere almeno fino alla seconda metà del 2022. Il nuovo iPad Air sarà dotato di un chip A15 Bionic e di una fotocamera frontale da 12 MP, quest'ultima dotata di flash Quad-LED True Tone. Infine, i modelli con connettività mobile del device saranno dotati di un modem 5G.

Sempre nella stessa cornice, ovvero durante il keynote primaverile, sarà lanciato l'iMac Pro da 27", che dovrebbe essere presentato nelle due varianti con chip M1 Pro e M1 Max. Per il resto, nel 2022 potremmo assistere anche al lancio di un nuovo Mac Pro e di un Macbook Air ridisegnato, che però potrebbero farsi attendere fino alla seconda metà dell'anno.

Infine, Gurman ha confermato un "grande aggiornamento" per le cuffie AirPods Pro 2. In effetti, già da un paio di mesi non si fa altro che parlare di un redesign delle AirPods Pro in arrivo a fine 2022: le nuove AirPods, in particolare, potrebbero avere un design privo di stelo e il supporto all'audio lossless e ai sensori biometrici.