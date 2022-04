Apple: da iPhone X a iPhone 13 Pro Max, ora è finalmente possibile riparare il Face ID

Dopo aver scoperto la nuova politica aziendale di Apple sulle riparazioni dei dispositivi smarriti o rubati, pare che Cupertino stia facendo un altro passo in avanti nella garanzia del diritto alla riparabilità. Apple ha infatti esteso la possibilità di sostituire l'hardware di Face ID senza cambiare l'intero smartphone anche ad iPhone X.

Facciamo un passo indietro: fino allo scorso marzo, la rottura dell'hardware di Face ID in seguito a incidenti, difetti o cadute comportava semplicemente il cambio dello smartphone con uno nuovo, poiché Apple non aveva soluzioni adatte a risolvere i problemi dei sensori del suo sistema di riconoscimento facciale.

Ciò è cambiato lo scorso mese, quando l'azienda di Cupertino ha avviata una campagna di riparazione per il Face ID, ovviamente limitata ai dispositivo che lo possiedono e che sono ancora coperti da garanzia. Stranamente, iPhone X, il primissimo iPhone dotato della tecnologia di sblocco tramite riconoscimento facciale, è rimasto escluso dal programma di riparazione.

Oggi sembra però che le cose siano cambiate, dal momento che Apple ha lanciato le riparazioni anche per iPhone X relativamente al Face ID. La notizia è stata scoperta da MacRumors, che ha appreso che ora la rottura del Face ID di iPhone X non comporta più la sostituzione "in blocco" del telefono. La notizia potrebbe fare la felicità dei moltissimi utenti che ancora utilizzano lo smartphone, a ben quattro anni dalla sua uscita sul mercato.

La notizia, inoltre, è emblematica dell'inversione di rotta di Apple verificatasi negli ultimi mesi in termini di garanzia del diritto alla riparabilità: da un sistema dove le riparazioni di smartphone e altri device erano quasi impossibili senza rivolgersi direttamente all'azienda, ora pare che Cupertino stia collaborando con i riparatori terzi per la sostituzione degli schermi dei propri smartphone, mentre l'azienda ha già avviato un programma di riparazioni self-service per iPhone