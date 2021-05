Apple, dopo l'iPod Touch ecco il magnifico concept dell'iPod Classic

Dopo ave appreso le prime, folgoranti indiscrezioni sul possibile ritorno dell'Apple iPod Touch, andiamo alla scoperta di un curioso ma bellissimo concept di un dispositivo per la riproduzione di tracce in qualità lossless sulle AirPods Max.

Quello che i colleghi di 9To5Mac hanno immaginato e poi battezzato iPod Max riprende senza ombra di dubbio il design di uno degli intramontabili della gamma, l'iPod Classic, aumentando la superficie del display e aggiungendo concettualmente numerose funzionalità.

Tutto ruota intorno allo schermo, un pannello da 3 pollici con risoluzione Retina. Sotto la scocca prende spazio un processore Apple S6 furbescamente ripescato dall'Apple Watch di Serie 6 combinato con chip W3, mentre fra le possibili feature troviamo la compatibilità con AirPlay 3, connettività Bluetooth e fino a 512GB di spazio di archiviazione locale.

Per sfruttare appieno le possibilità offerte dall'iPod Max, i ragazzi di 9To5Mac hanno immaginato anche una seconda generazione di AirPods Max in grado di gestire lo streaming senza compressione tramite il protocollo AirPlay 3 e sfruttando i codec proprietari.

L'idea nasce dalla necessità di rispondere, perlomeno in via ipotetica, alla mancanza del pieno supporto allo streaming audio lossless su Apple Music. La connessione cablata delle AirPods Max infatti, supporta esclusivamente le uscite audio analogiche, quindi questo di fatto le taglia fuori dalla piena compatibilità dal momento che la connessione allo smartphone avverrebbe tramite cavo Lightning e dunque tramite trasmissione digitale.

L'unico workaround offerto da Apple in questo senso riguarda la possibilità di collegare le cuffie agli HomePod, che riceveranno presto l'update per il supporto allo streaming senza compressioni, ma per il loro collegamento sarà necessario interporre fra cuffie e speaker un convertitore DAC di alta qualità.