Apple: Jony Ive tornerà ad occuparsi del design dei prodotti

Una modifica apportata alla pagina ufficiale del sito web, e confermata successivamente da un portavoce della compagnia di Cupertino, ha rivelato che Jony Ive tornerà a dirigere il team che si occupa della progettazione hardware e software della Mela.

Il sito web è stato aggiornato qualche giorno fa, su cui sono stati rimossi i profili di Richard Howarth ed Alan Dye, che gestivano le operazioni quotidiane del team sotto la supervisione di Ive, che si occupava di tutti i progetti legati al design.

Bloomberg, però, ha confermato che Ive ora tornerà ad assumere il controllo diretto della squadra, di cui è stato a capo per molto tempo, prima di assumere nel 2015 il ruolo di "Chief Designer Officer". Alan Dye e Richard Howarth erano stati nominati di recente vice presidenti del team, con Howarth responsabile per il design industriale e Dye per la progettazione dell'interfaccia utente dei vari software (iOS, macOS, watchOS, tvOS).

Negli ultimi anni, però, lo storico designer della compagnia fondata da Steve Jobs ha supervisionato i lavori di progettazione di Apple Park, il nuovo campus futuristico del produttore di iPhone, e le revisioni per gli Apple Store sparsi in tutto il mondo, insieme ad Angela Ahrendts. Con i due progetti praticamente terminati, Ive tornerà alle sue funzioni direttive originali, e la conferma è arrivata anche da un portavoce, il quale ha affermato che "Ive si focalizzerà esclusivamente sul design".