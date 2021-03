Apple, niente keynote il 23 Marzo: tutto rinviato ad Aprile

A quanto pare, il chiacchierato evento Apple del 23 Marzo non si terrà. Ad affermarlo il popolare leaker Jon Prosser, il quale ha confermato le nostre deduzioni. Apple infatti non ha inviato alcun invito per il keynote e mentre mancano solo sei giorni alla data x, appare sempre più improbabile vedere questa fantomatica presentazione.

Lo stesso Prosser nelle ultime ore ha anche fornito ulteriori dettagli sulla questione ed ha affermato che il keynote è ora in programma ad Aprile. Tale tweet è stato accolto tra lo scetticismo generale in quanto Apple non ha mai tenuto un evento nel quarto mese dell'anno, ma evidentemente la situazione sanitaria e delle catene produttive hanno spinto Tim Cook e soci a prendere questa decisione.

Al momento ancora non è emersa alcuna data, mentre i rumor su ciò che andrà ad annunciare Apple sono i soliti: si parte dai nuovi iPad Pro con display MiniLED ad un iPad Mini riprogettato, con tanto di Apple Pencil 3. Improbabile invece vedere le nuove AirPods 3, che secondo alcuni analisti entreranno in produzione solo nel Q3 2021. Attendiamo ovviamente le conferme di rito.

La data del 23 Marzo 2021 resta comunque importante: è infatti in programma alle ore 15 italiane la conferenza di presentazione di OnePlus 9.