Apple, keynote 'California Streaming' il 14 settembre: iPhone 13 e Apple Watch Series 7

Apple ha annunciato ufficialmente il keynote di settembre “California Streaming” atteso per il 14 settembre 2021 alle 19:00 ore italiane. Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, finalmente è vicina la presentazione dell’ultima generazione di smartphone iPhone 13, assieme ad Apple Watch Series 7 e forse AirPods 3.

Questo evento, chiariamo subito, si terrà esclusivamente online senza giornalisti in presenza di persona. Al momento si prevede lo streaming in diretta sul sito web ufficiale del colosso di Cupertino, Apple TV e anche su YouTube, di cui abbiamo già linkato nell’articolo il live stream già “in attesa”, dove potrete impostare un promemoria.

Cosa aspettarci, dunque, da tale evento? Come detto in apertura, è altamente probabile che vedremo tutta la linea iPhone 13 composta, secondo le ultime indiscrezioni, da iPhone 13‌ mini da 5,4 pollici, ‌iPhone 13‌ da 6,1 pollici, ‌iPhone 13‌ Pro da 6,1 pollici e ‌iPhone 13‌ Pro Max da 6,7 pollici. Il design dovrebbe essere simile a quello dei predecessori iPhone 12, eccetto per un notch dalle dimensioni ridotte. Lato hardware, invece, si parla di miglioramenti alle fotocamere, tra cui l’introduzione di un sensore ultra-grandangolare rinnovato per i modelli Pro che, tra l’altro, potrebbe anche ricevere il display ProMotion a 120Hz.

Per quanto concerne Apple Watch Series 7, i nuovi smartwatch vedranno una riprogettazione che porterà un design piatto ispirato agli ultimi iPhone, assieme a un display più grande e uno spessore ridotto. Le dimensioni del quadrante dovrebbero toccare quota 41 mm e 45 mm, contro i 40 mm e 44 mm di Apple Watch Series 6, e sotto la scocca dovrebbero apparire un chip più veloce e una batteria più capiente. Potrebbero esserci, però, problemi con la disponibilità di unità sul mercato.

Infine, si vocifera anche la presentazione degli AirPods 3, auricolari True Wireless della Mela che dovrebbero avvicinarsi lato design agli AirPods Pro dotandosi di steli più corti; dovrebbe mancare, invece, la cancellazione attiva del rumore. Essendo tutte queste indiscrezioni, consigliamo di prenderle con le pinze in attesa del fatidico evento.