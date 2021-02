Apple, keynote a Marzo 2021? In arrivo due nuovi prodotti

Il 2021 è iniziato da poco, ma a quanto pare Apple ha in serbo tanti annunci per i propri utenti. Secondo quanto affermato dal popolare leaker Jon Prosser, il merse di marzo potrebbe essere molto ricco per il listino e gli utenti della società di Cupertino.

In una serie di tweet pubblicati sul proprio account ufficiale, il leaker (che già in passato si è dimostrato essere uno dei più affidabili del settore), afferma che a Marzo Apple potrebbe finalmente lanciare gli AirTags, i localizzatori GPS di cui si parla da tempo immemore e che secondo le indiscrezioni sono stati oggetto di vari rinvii. Gli AirTags sono attesi sul mercato dallo scorso anno, e si era parlato di un possibile lancio a novembre o in concomitanza di iOS ed iPadOS 14.3, ma come abbiamo avuto modo di vedere, ciò non si è concretizzato. Con il lancio della proposta di Samsung, però, Apple è costretta a rincorrere ecco perchè è altamente probabile che il lancio sia vicino. Di recente, gli AirTags sono anche trapelati su Amazon grazie al produttore di accessori Spiegen, a dimostrazione di come lo sviluppo sia ormai concluso e manchi davvero poco.

Gli AirTags però non saranno l'unico prodotto in arrivo sul mercato nei prossimi mesi. Lo stesso Prosser ha infatti affermato che sempre a Marzo potrebbero essere annunciati i nuovi iPad Pro. Anche l'analista Ming-Chi Kuo qualche settimana fa aveva parlato dei nuovi tablet, mentre sulle specifiche non sono emerse molte informazioni.

Non è chiaro se tali annunci arriveranno tramite un keynote o se Apple si affiderà ai comunicati stampa, un metodo di recente utilizzato anche per l'annuncio di AirPods Max.