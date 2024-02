Apple, keynote a marzo? Potrebbe lanciare tanti nuovi iPad e Mac

Apple sta per lanciare una pletora di iPad e Mac: ciò è quanto emerge da un documento interno del colosso di Cupertino, che sembra confermare che un keynote di Apple dedicato agli iPad e ai laptop con chip M3 sia in dirittura d'arrivo. Possibile che la Mela Morsicata terrà il suo prossimo evento già nel mese di marzo?

L'indiscrezione emerge da una lista di "prodotti Apple non ancora annunciati o non ancora rilasciati": quest'ultima sarebbe un documento interno dell'azienda, riservato agli impiegati ma trapelato al pubblico e finito nelle mani dei colleghi di Macrumors nelle scorse ore. Secondo il portale, in questa lista ci sarebbero tanti Mac e iPad, che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.

Tra i dispositivi in arrivo ci sarebbero gli iPad Pro con schermo OLED: questi ultimi avranno dei display da 11" e 13" rispettivamente, e saranno lanciati verso la fine di marzo secondo il documento interno della Mela Morsicata. Qualche giorno fa, anche il giornalista di Bloomberg Mark Gurman aveva confermato che i nuovi tablet della compagnia di Cupertino saranno lanciati nel corso del prossimo mese.

Tra le novità implementate dai due tablet abbiamo - oltre ai già citati schermi OLED - anche un chip M3, la ricarica wireless tramite MagSafe, una nuova Apple Magic Keyboard in alluminio e una selfie-camera non più montata sul lato corto del display, ma integrata sul bordo del lato lungo e orientata in orizzontale. Queste novità dovrebbero portare gli iPad di nuova generazione a somigliare sempre di più ai Macbook.

Oltre agli iPad Pro, Apple lancerà i nuovi iPad Air nel corso della primavera. Il piatto forte, in tal senso, sarà l'iPad Air con schermo da 12,9" - il più grande di sempre - che affiancherà il modello da 10,9". Non è ancora chiaro se i due tablet saranno dotati di un chip M3 o se monteranno un SoC A17 Pro, mentre tra le feature rumoreggiate per questi ultimi abbiamo il supporto per il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3 e un nuovo design dell'alloggio per le fotocamere posteriori.

Infine, nella lista di cui Macrumors è entrato in possesso viene fatta menzione dei Macbook Air con chip M3, che verrebbero dunque lanciati a meno di sei mesi di distanza dall'annuncio dei Macbook Pro M3, avvenuto il 31 ottobre scorso. Nel settore dei portatili, pare che la Mela Morsicata presenterà due dispositivi, uno con schermo da 13" e l'altro con display da 15", ma sembra che nessuno dei due arriverà con delle novità di peso, a parte il chip M3 e il supporto per il Wi-Fi 6E.