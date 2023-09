Apple, Kuo convinto: ridurrà la produzione di iPhone 15 Pro?

I nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max sono ufficiali ormai da metà settembre 2023 e con loro il chip che va ad alimentarne le prestazioni, il nuovo Apple A17 Pro basato su nodo TSMC a 3 nanometri, un balzo in avanti sia per performance che per efficienza.

Tuttavia, nonostante le prestazioni incoraggianti e i primi feedback che sembrano generalmente positivi da parte del pubblico, il noto analista Ming Chi-Kuo sembra convinto che Apple sia intenzionata a ridimensionare la produzione sulle linee a 3 nanometri per il 2024.

A catena, anche Qualcomm potrebbe ridurre le sue aspettative per il prossimo anno. Si tratta di ipotesi basate su un possibile calo negli ordini di un'altra azienda, ovvero ASML, che produce macchinari EUV e che potrebbe tagliare le stime del 20-30% per il 2024.

Anche Samsung, Micron e SK Hynix potrebbero valutare strategie più conservative per le loro memorie, mentre Intel potrebbe abbassare le aspettative sui nodi fino al 20A.

Il motivo non sarebbe direttamente collegato alla domanda del pubblico, bensì alla situazione generale del mercato, in flessione ormai dall'inizio del periodo post-pandemico e che avrebbe dovuto toccare il fondo, secondo le proiezioni internazionali, proprio in questo trimestre. Purtroppo per l'industria, però, le stime sarebbero state revisionate, con una possibile dilatazione di questo lungo periodo di calo che dovrebbe perdurare fino al secondo trimestre del 2024.

Nel caso di Apple, peserebbe poi anche la tiepida accoglienza per i suoi ultimi MacBook e iPad, in larga parte influenzata anche, ma non soltanto, dalla fine dello smart working e dal ritorno in ufficio.