Apple lancerà i nuovi iPad a Maggio: varrà la pena comprarli?

Mentre i rumor sull’arrivo di un iPhone pieghevole si fanno sempre più incessanti le indiscrezioni sull’arrivo dei nuovi iPad. Secondo alcuni, i nuovi modelli sarebbero dovuti arrivare nei negozi il 20 Marzo 2024, ma ciò non si è concretizzato. Le ultime voci però parlano di un lancio che potrebbe avvenire a Maggio.

A lanciare l’indiscrezione è stato, come sempre, il ben informato Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha affermato che Apple introdurrà i nuovi modelli di iPad Pro ed iPad Air all’inizio di maggio, in ritardo rispetto alla tabella di marcia precedente che puntava ad Aprile. Altro rinvio quindi per i nuovi attesissimi tablet, che dovrebbero precedere di qualche settimana il via alla WWDC 2024 di Giugno.

È ormai noto che Apple sta lavorando agli upgrade sia per iPad Pro che iPad Air. Sui Pro troveranno spazio i pannelli OLED ed i nuovi chip M3, mentre iPad Air sarà disponibile nei tagli da 10,9 pollici e 12,9 pollici.

Gurman spiega che i partner di Apple starebbero intensificando la produzione dei tablet, mentre gli ingegneri stanno rifinendo il software. Il ritardo sarebbe legato dal fatto che i modelli di iPad Pro con schermo OLED necessitano di “nuove e complesse tecniche di produzione”, che hanno fatto dilatare i tempi.

