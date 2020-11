Apple lancerà il primo iPhone pieghevole nel 2022 a 1499 dollari?

Mentre si attende il keynote Apple “One More Thing” di questa sera alle ore 19 italiane, evento dedicato ai nuovi computer iMac e MacBook basati sui processori Apple Silicon in attivo sul mercato, online sono apparse indiscrezioni interessanti riguardanti il primo iPhone con display pieghevole, il quale potrebbe arrivare nel 2022.

Stando a quanto riportato dalla fonte israeliana The Verifier, la quale avrebbe ricevuto queste informazioni in esclusiva da “fonti affidabili” (che noi comunque consigliamo di prendere con le pinze), in questo periodo Apple starebbe testando schermi pieghevoli probabilmente acquistati dalla concorrente Samsung per verificarne la qualità e pensare a come rendere il loro primo iPhone pieghevole.

Attualmente sembrerebbe ancora poco chiaro quale tecnologia intenda usare il colosso di Cupertino per il display, ma anche secondo quanto scritto dai colleghi di Wccftech il passaggio a microLED richiederebbe fino ai quattro anni e, dunque, sarebbe una strada poco percorribile per stare al passo con i tempi. Ricordiamo però che tempo fa Apple ha pure brevettato un display pieghevole che si ripara da solo, il quale potrebbe effettivamente apparire nell’iPhone foldable. Non mancano poi alcuni rumor sulla memoria interna e sulla RAM, che dovrebbero essere pari rispettivamente a circa 256GB e 8GB.

Per quanto riguarda il prezzo, a sorpresa The Verifier parla di circa 1.499 dollari, cifra molto interessante considerando che il cavallo di battaglia della concorrenza sudcoreana, ovvero lo smartphone Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, è disponibile sul mercato al prezzo di circa 2000 Euro. Non ci resta dunque che attendere altri dettagli riguardanti questo fantomatico iPhone pieghevole; come sempre, vi terremo aggiornati.