Apple lancia l'abbonamento annuale per Apple Arcade: costa 49,99 Euro

Apple ha lanciato oggi a sorpresa la nuova opzione di abbonamento per Apple Arcade, che consente di pagare l'importo dell'intero anno in una singola soluzione. Al posto dell'opzione mensile, che prevede l'addebito di 4,99 Euro, infatti, il nuovo abbonamento ha un costo di 49,99 Euro e si rinnova ogni 365 giorni.

Per attivarlo, basta semplicemente aprire l'App Store, cliccare sulla propria immagine profilo in alto a destra, spostarsi nel tab "abbonamenti" e da Apple Arcade selezionare l'opzione annuale. La modifica verrà effettuata alla successiva data di fatturazione pianifica, che è visibile nella stessa pagina.

La differenza di costo è sostanziale e questo nuovo sistema consente di risparmiare circa 9,89 Euro rispetto al metodo "classico".

I 49,99 Euro annui infatti equivalgono a 4,17 Euro al mese, ecco perchè il risparmio è davvero considerevole.

Apple Arcade non è l'unico servizio che include un'opzione di pagamento annuale: anche Apple TV, la piattaforma di streaming lanciata lo scorso mese, ne include una simile dal lancio. Per Apple Music vale lo stesso: al piano familiare da 14,99 euro, individuale da 9,99 Euro al mese e per gli studenti da 4,99 Euro, infatti, è affiancata una sottoscrizione annuale da 99 Euro.

Alcuni rumor parlano inoltre del possibile lancio di un bundle unico comprensivo di News+, TV+ e Music, ma al momento non sono arrivate indicazioni di questo tipo.