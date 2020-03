Apple lancia gli acquisti unici delle app per iOS, macOS, iPadOS, tvOS e watchOS

In vista del lancio di iOS 13.4, Apple in una comunicazione pubblicata sul sito web degli sviluppatori, ha confermato l'arrivo delle applicazioni universali per Mac ed iOS. Ciò vuol dire che gli utenti potrebbero essere in grado di acquistare una volta sola l'applicazione per usarla sia su PC che iPad ed iPhone.

La novità era stata annunciata lo scorso Febbraio, ma dalla serata di ieri è diventata operativi a tutti gli effetti.

Nella comunicazione si legge che "le versioni macOS delle applicazioni possono ora incluse negli acquisti universali, per consentire agli utenti di godere delle app e degli acquisti in-app su iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, con un singolo acquisto".

L'attivazione quindi sarà a discrezione dei singoli sviluppatori, che potranno decidere cosa fare. L'obiettivo di questo sistema è chiaramente quello di promuovere una maggiore adozione della piattaforma Mac Catalyst, che consente di portare le app di iPad su Mac. Allo stato attuale ancora nessuna app ha adottato questo sistema, in quanto Apple non ha pubblicato Xcode 11.4, che probabilmente debutterà questa sera insieme alle nuove versioni dei sistemi operativi.

Ovviamente vi aggiorneremo non appena saranno disponibili informazioni sulle applicazioni che saranno compatibili con questo nuovo sistema di cross buy. Come sempre vi invitiamo a segnalarci tramite i commenti le eventuali novità.