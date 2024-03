Apple lancia un aggiornamento totalmente inaspettato: iOS 17.4.1 versione 2 disponibile

Non è passata nemmeno una settimana dal lancio di iOS 17.4.1, ma inaspettatamente è arrivato il momento di tornare a trattare gli aggiornamenti software di casa Apple. Quest'ultima ha infatti reso disponibile al download una "versione 2" dell'update.

A riportare la questione è 9to5Mac, che in un articolo del 27 marzo 2024 fa notare proprio l'arrivo di una "versione aggiornata" di iOS 17.4.1. Ricordiamo che la versione originale, lanciata il 21 marzo, non includeva novità importanti in termini di funzioni, bensì risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza.

Non sono chiari i motivi per cui Apple ha deciso di lanciare la nuova build 21E237, diversa da quella resa disponibile al download in precedenza con numero 21E236. Apple potrebbe a questo punto aver implementato qualche fix critico, magari a causa delle segnalazioni ricevute dagli utenti in termini di bug. Fatto sta che si tratta di una situazione che non si vede spesso.

Vale la pena notare che attualmente la "versione 2" di iOS 17.4.1 non è disponibile via OTA, in quanto legata all'utilizzo di Finder e file IPSW. Tuttavia, a questo punto c'è da aspettarsi il prossimo arrivo di un aggiornamento "over-the-air", accessibile direttamente dalle Impostazioni per tutti i possessori di iPhone compatibili.

Staremo a vedere: nel frattempo, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento sulle novità più interessanti di iOS 17.4.

Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su