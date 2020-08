Apple lancia la prima beta pubblica di watchOS 7: ecco come installarla su Apple Watch

A circa due mesi dalla presentazione ufficiale di watchOS 7, il colosso di Cupertino ha rilasciato la prima beta pubblica del nuovo sistema operativo indossabile, che può essere scaricato direttamente dal sito web ufficiale.

Si tratta di una prima assoluta, in quanto mai prima d'ora Apple aveva pubblicato una beta pubblica per watchOS. Precisiamo due cose, però, prima di spiegarvi come procedere con l'installazione:

E' necessario che l'iPhone abbinato disponga di iOS 14 (anch'esso in beta, per tutte le informazioni su come installarlo vi rimandiamo alla notizia dedicata);

Si tratta di un software difettoso, in quanto ancora in sviluppo, che include bug e potrebbe far crashare lo smartwatch, per questo motivo consigliamo di installarlo solo su un Apple Watch secondario.

Per procedere con l'installazione basta seguire questi passaggi, da iPhone:

Da Safari, collegatevi a questo indirizzo; Selezionare watchOS; Fate tap su "Enroll Your Devices"; Scaricate il profilo su iPhone ed attivatelo attraverso l'applicazione Impostazioni, il pannello Generali, il menù Profilo: qui dovrete fare click su Installa; Aprite l'app Watch su iPhone e dal menù Generali dovreste vedere sotto "Aggiornamento software" il pacchetto d'installazione: vi basterà scaricarlo ed il gioco sarà fatto.

Tra le novità più importanti di watchOS 7 troviamo l'arrivo del monitoraggio del sonno, ma anche alcuni miglioramenti all'app Attività che si chiamerà Fitness ed include un monitoraggio delle calorie bruciate ancora più accurato.

Sono esclusi da watchOS 7 Apple Watch 1 e 2, che non sono in alcun modo compatibili con il nuovo OS.