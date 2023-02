Apple lancia la beta per sviluppatori di iOS 16.4, con nuovi emoji e il ritorno di Matter

Sono passati solo tre giorni dall'inizio del rollout di iOS 16.3.1, ma già Apple sembra essere pronta al prossimo grande aggiornamento software per iPhone. Il colosso di Cupertino, infatti, ha rilasciato la prima Developer Preview di iOS 16.4, che porta con sé tantissime nuove feature per iPhone, alcune delle quali molto richieste dai fan.

A differenza di iOS 16.3.1, che si limitava a correggere una falla di sicurezza del sistema operativo mobile di Cupertino, iOS 16.4 è un upgrade focalizzato sui contenuti, e in quanto tale introduce una pletora di novità aggiuntive lato software. Vi ricordiamo che per il momento siamo solo alla prima beta per sviluppatori dell'OS, perciò una sua release in versione stabile potrebbe richiedere ancora qualche settimana.

La prima novità di peso di iOS 16.4 sarà il supporto per le Emoji di Unicode 15, svelate dall'Unicode Consortium lo scorso anno e finalmente in dirittura d'arrivo su iPhone. Tra queste troviamo i cuori di colore azzurro, rosa e grigio, l'alce, l'asino, l'oca e la medusa, ma anche il baccello di piselli, le maracas, il flauto di bambù e i simboli del wi-fi e del Khanda, quest'ultimo distintivo della religione Sikh.

Altro grande cambiamento è la possibilità di inserire pagine web in Homepage da browser terzi: per inserire una shortcut ad una pagina web direttamente sulla home del vostro iPhone, infatti, finora era necessario usare Safari. Da iOS 16.4 potrete invece farlo utilizzando qualsiasi altro browser, come Google Chrome o Microsoft Edge.

Non solo: ora i siti web in Homepage potranno inviare notifiche push sia su iPhone che su iPad, esattamente come già avviene su macOS da qualche tempo. La feature era stata annunciata da Apple già alla scorsa WWDC, e vi permetterà di attivare o disattivare le notifiche per i siti web direttamente dal browser.

L'ultima grande novità è il ritorno di Matter su HomeKit. Per chi non lo sapesse, Apple aveva rilasciato una nuova versione dell'app Casa insieme ad iOS 16.2, ma nel giro di poche ore ne aveva subito interrotto la distribuzione, lasciando la grande maggioranza degli utenti con un un pugno di mosche. Pare che il blocco del rollout dell'aggiornamento fosse dovuto a problemi software.

Ora, l'aggiornamento è pronto alla re-release con iOS 16.4. L'update porta con sé una profonda revisione dell'app Casa, che migliora l'efficienza e l'affidabilità delle comunicazioni tra device Apple e accessori per la casa smart. Inoltre, esso introduce lo standard universale per la domotica Matter anche su HomeKit, garantendo una compatibilità di quest'ultimo con la maggior parte degli smart device che verranno messi in commercio nei prossimi anni.