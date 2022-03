Apple lancia il cavo Thunderbolt 4 Pro: si arriva a 179 Euro per quello da 3 metri

Come sempre, i keynote di Apple si portano dietro tante novità di contorno che vengono scoperte nelle ore successive da utenti ed osservatori, ed anche l’evento Apple dell’8 Marzo 2022 ha seguito il classico protocollo. Questa volta, a suscitare le attenzioni degli utenti ci sta pensando il nuovo cavo Thunderbolt 4 Pro, che arriva a 179 Euro.

Sullo store ufficiale, infatti, Apple ha messo a disposizione due varianti del cavo Thunderbolt 4 Pro: quella da 1,8 metri ha un costo di 149 Euro, mentre quella da 3 metri arriva a 179 Euro, con consegna garantita in 1-2 settimane, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo.

Tra le caratteristiche principali, Apple segnala un trasferimento di dati fino a 40 Gbps, ma anche la possibilità di effettuare trasferimento via USB 4.1 Gen 2 a velocità fino a 10 Gbps. Grazie a questo prodotto, è possibile collegare dispositivi e monitor Thunderbolt ed USB con potenza di ricarica fino a 100W. Nella descrizione, Apple spiega che “ha un rivestimento nero intrecciato, si avvolge e non si attorciglia” ed include anche l’iconico logo Thunderbolt che permette di distinguerlo dagli altri. Per determinate fasce di utenti, potrebbe davvero trattarsi della scelta migliore visto che la maggior parte dei produttori non propone cavi Thunderbolt 4 Pro con lunghezza superiore ai 2 metri.