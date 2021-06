Apple lancia la Collezione Internazionale di cinturini per Apple Watch: c'è anche l'Italia

Apple ha annunciato la "Limited Edition International Collection" per Apple Watch. Si tratta di una serie di cinturini Sport Loop e Watch Face che riproducono le bandiere di 22 paesi, tra cui figura anche l'Italia.

La collezione, disponibile in Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Giamaica, Giappone, Messico, Paesi Bassi , Nuova Zelanda, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia e Stati Uniti, ha l'obiettivo di celebrare gli atleti di tutto il mondo, in un periodo ricco di competizioni sportive, tra Euro 2020 in corso e le Olimpiadi di Tokyo 2020 che prenderanno il via da qualche settimana.

Per ogni cinturino sarà disponibile per l'installazione un quadrante che mostra la bandiera abbinata: come mostriamo nell'immagine presente in calce, nel caso dell'Italia il cinturino riprende l'azzurro delle divise dei nostri atleti, con il tricolore italiano che sarà mostrato su uno sfondo dello stesso colore.

L'acquisto può essere effettuato direttamente sullo store ufficiale di Apple al prezzo di 49 Euro, con consegna prevista a stretto giro di orologio. Precisiamo che si tratta dello Sport Loop con aggancio e chiusura a strappo e non del Solo Loop.

Apple indica che si tratta di un'edizione limitata ma non è specificato quando scadranno.