Apple lancia una nuova Gift Card in Italia nella giornata dei 15 anni di iPhone

Il 29 giugno 2007 rappresenta una data storica per il mondo della tecnologia. Si fa infatti riferimento alla giornata di apertura delle vendite del primo iPhone, prodotto che ha segnato per sempre il settore dei dispositivi mobili. Il 29 giugno 2022 segna i 15 anni del melafonino, ma anche una Apple con sguardo rivolto al futuro.

Se infatti, come riportato anche da MacRumors, da una parte c'è il passato, ovvero iPhone che spegne 15 candeline, dall'altra, come riportato anche da 9to5Mac e iCulture, c'è il futuro, ovvero il lancio da parte di Tim Cook e soci di una nuova Gift Card unificata. Più precisamente, quest'ultima è ora approdata in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e altri mercati.

Certo, iPhone e Gift Card non si possono mettere a confronto, ma risulta interessante notare che Apple ha lanciato una novità anche in una "giornata di festeggiamenti" come quella del 29 giugno 2022, dando il segno di non voler dormire sugli allori. In ogni caso, l'aspetto interessante per gli appassionati nostrani è che la Gift Card unificata, che si era già vista in passato in mercati come Australia e Canada, è ora approdata in Italia.

Per chi non lo sapesse, in precedenza erano disponibili carte separate per App Store e Apple Store: c'era dunque una divisione tra digitale e fisico. Nel corso degli anni, non sono stati in pochi coloro che si sono lamentati di questa pratica, ritenendo che il tutto fosse scomodo e in grado di causare "disguidi" per via della somiglianza dei nomi "App Store" e "Apple Store". Ora questi "grattacapi" vengono risolti dalla Gift Card unificata, che consente di acquistare sia beni fisici che digitali.

Se volete approfondire prezzi e disponibilità in Italia, potete fare riferimento al portale ufficiale di Apple, che è già stato rinnovato per l'occasione. In quest'ultimo si legge: "Prodotti, accessori, app, giochi, musica, film, programmi TV, spazio su iCloud e tanto altro. Con questa carta regalo puoi acquistare di tutto". Spoiler: i tagli sono da 25 euro, 50 euro, 100 euro o altro importo ed è possibile personalizzare l'immagine che accompagna la Gift Card inviata via email.