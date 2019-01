Apple lancia gli Smart Battery Case per iPhone Xs, Xs Max ed Xr

Come ampiamente prevedibile, Apple ha provveduto a lanciare i nuovi Smart Battery Case per gli ultimi modelli di iPhone: iPhone Xs, Xs Max ed Xr , per tutti gli utenti che desiderano non solo una protezione maggiore da urti e cadute, ma anche una maggiore durata della batteria mentre sono fuori casa.

Nonostante le numerose critiche ricevute nel corso dello scorso anno, il colosso di Cupertino non ha apportato alcuna modifica al design "a gobba" della custodia. Il pacco della batteria aggiuntiva infatti sporge dal retro, il che dà all'iPhone un design sicuramente non in linea con gli standard di Apple.

Rispetto ai modelli per iPhone 7 ed iPhone 6s, queste nuove varianti includono varie novità. La più importante è sicuramente rappresentata dal fatto che gli Smart Battery Case sono dotati di ricarica Qi integrata. Ciò vuol dire che se si mette l'iPhone con la custodia su un caricatore wireless come l'AirPower (che dovrebbe vedere la luce a breve), il cellulare si ricaricherà normalmente.

E' anche presente il supporto USB-PD, il che permette di ricaricare la Smart Battery Case ancora più velocemente rispetto ai tempi classici del caricabatterie dell'iPhone. Ovviamente lo stato di ricarica del case sarà mostrato direttamente nella barra di notifica di iOS.

A livello estetico, le custodie sono in silicone e potranno essere acquistate nelle varianti bianca e nera. All'interno includono una fodera in microfibra per evitare graffi all'iPhone.

Per la Smart Battery Case di iPhone Xs, Apple garantisce fino a 33 ore di autonomia extra, che diventano 21 in caso di utilizzo di internet in LTE o WiFi, mentre se si guardano i video sono garantite 25 ore in più.

La variante per Xs Max invece aggiunge 37 ore in più di conversazione o 20 ore in più d'utilizzo di internet. La riproduzione video si estende a 25 ore.

Su iPhone Xr invece i numeri sono più elevati: lo Smart Battery Case garantisce 39 ore di conversazione aggiuntivi, 22 ore di navigazione o 27 ore di video.

Il costo è di 149 Euro per tutte e tre le varianti: l'acquisto può essere effettuato direttamente su Apple Store o nei punti vendita.