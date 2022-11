Apple lancia la guida ai Regali di Natale 2022: personalizzazione gratuita

Se cercate "Last Christmas" su YouTube, vi imbatterete in un nuovo video musicale dei Backstreet Boys. Insomma, è quel momento dell'anno e infatti non stanno tardando ad arrivare le prime iniziative in merito. Tra queste, c'è la guida ai Regali di Natale 2022 di Apple.

Infatti, la società di Cupertino ha deciso di "prendere per mano" gli utenti, illustrando quali prodotti relativi al suo portfolio potrebbero potenzialmente essere maggiormente adatti a un regalo sotto l'albero. Le sezioni proposte sul portale ufficiale di Apple sono tre: "Novità", "Regali personalizzabili" e "Regali al volo".

Nel primo caso si fa riferimento a iPhone 14, AirPods Pro (seconda generazione), Apple Watch SE, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, iPad Air, Apple TV 4K, iPad e MacBook Air, mentre in "Regali al volo" ci sono quelli che Apple chiama "pensierini", da HomePod mini alla confezione da 4 unità degli AirTag.

La sezione che potrebbe però eventualmente attirare maggiormente l'attenzione di chi è alla ricerca di un'idea regalo "originale" è quella relativa ai "Regali personalizzabili". Infatti, in quest'ultima viene ricordato che è possibile incidere gratuitamente un'emoji o un messaggio speciale direttamente sui dispositivi, che si tratti di AirPods (terza generazione), Apple Pencil, AirTag, iPad mini, AirPods (seconda generazione) o AirPods Max (ma per maggiori dettagli potrebbe interessarvi consultare la lista completa diffusa da Apple).

Per il resto, non mancano le classiche gift card, mentre per iniziative promozionali che vanno oltre all'incisione potete fare riferimento ai principali store online. Ad esempio, su Amazon ci sono sconti sulla gamma iPhone 14, ma per rimanere aggiornati sul tutto potrebbe interessarvi consultare la pagina riassunto del Black Friday 2022. Tornando invece con lo sguardo rivolto a Natale, potreste voler dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte, in cui verranno condivise anche le promozioni natalizie.