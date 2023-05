Apple lancia il primo intervento di sicurezza per iOS 16.4.1: le novità e cos'è

Coloro che nelle scorse ore hanno aperto l’app Impostazioni di iOS, avranno sicuramente notato la presenza sotto il pannello “Aggiornamento Software” del primo intervento di sicurezza per iOS 16.4.1. Si tratta di un mini aggiornamento che pesa poco più di 85 megabyte e che si focalizza esclusivamente sulla sicurezza.

È la prima volta che Apple si affida al sistema Rapid Security Response, ed il pacchetto è disponibile anche per macOS ed iPadOS. Si tratta di un nuovo sistema, presentato già in passato, che permette di installare correzioni di sicurezza senza la necessità di installare un aggiornamento software completo. Ciò è visibile anche dalle dimensioni e dalla procedura d’installazione che richiede pochi secondi. Su macOS l’aggiornamento rapido può invece essere scaricato direttamente tramite le Impostazioni di sistema.

Apple non spiega quali correzioni sono state introdotte, e nel changelog si limita a specificare che “questo intervento di sicurezza rapido risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

I primi test del Rapid Security Response erano iniziati lo scorso anno con iOS 16 e macOS Ventura e prima di oggi era disponibile solo per gli utenti iscritti al programma beta.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di procedere con il download dell'aggiornamento per avere sempre a disposizione le ultime correzioni ed un sistema operativo al riparo da falle di sicurezza