Apple lancia iOS 12: iPhone ed iPad diventano più veloci e reattivi

Come ampiamente preannunciato su queste pagine qualche ora fa, Apple ha da poco iniziato la distribuzione a livello mondiale di iOS 12, il major update del 2018 per iPhone, iPad ed iPod.

L'aggiornamento, di cui vi abbiamo parlato nella nostra prova, si focalizza principalmente sul miglioramento delle prestazioni dei dispositivi (soprattutto quelli più datati), che diventano più veloci e reattivi.

Non mancano ovviamente le novità a livello software. Apple si è focalizzata principalmente sull'esperienza utente: è stata migliorata la modalità Non Disturbare, a cui si è aggiunta anche una modalità Notte che durante le ore notturne oscura tutte le notifiche per mostrarle la mattina al risveglio, ma la novità più importante è "Screen Time", una funzione che permette di limitare l'uso di determinate applicazioni e mostra l'utilizzo che facciamo di ognuna.

Siri diventa più intelligente con iOS 12, con l'aggiunta degli Shortcuts ed una maggiore integrazione con le applicazioni che decideranno di abbracciare le novità.

Arrivano anche le Memoji, ovvero le Animoji personalizzabili per far riprendere il proprio look, mentre almeno al lancio non sembra essere presente il supporto alle videochiamate di gruppo su FaceTime, che probabilmente sarà attivato in iOS 12.1, il primo major update per l'aggiornamento che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi.

Apple si è anche focalizzata sulla realtà aumentata, con ARKit 2, che consentirà agli sviluppatori di creare esperienze ancora più coinvolgenti e grazie a Metro, la nuova applicazione per iOS, sarà possibile misurare gli oggetti semplicemente inquadrandoli.

iOS 12 è compatibile con iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE ed iPhone 5S. Lato iPad è garantito il supporto per la seconda generazione di iPad Pro da 12,9 pollici, la prima, iPad pro da 10,5 pollici, iPad pro da 9,7 pollici, iPad di sesta e quinta generazione, iPad Air 2, iPad Air, iPad Mini 4, iPad Mini 3 ed iPad Mini 2. Conclude la lista iPod touch di sesta generazione.

L'aggiornamento può essere scaricato via OTA ed iTunes.