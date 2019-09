Apple lancia iOS 13 e watchOS 6: novità e dispositivi compatibili

Apple ha da poco dato il via alla distribuzione della nuova generazione di sistemi operativi per dispositivi touch ed indossabili. Da qualche minuto infatti è possibile scaricare via OTA ed iTunes iOS 13 e watchOS 6.

Per quanto riguarda iPadOS ed iOS 13, si tratta fondamentalmente dello stesso sistema operativo, con la differenza però che il primo si adatta agli iPad ed include delle novità non presenti sulla controparte per iPhone, tra cui la possibilità di accedere alle memorie USB esterne e le opzioni di multitasking. Per il resto gli OS sono praticamente identici. iPadOS però sarà disponibile a partire dal 30 Settembre.

La principale novità è rappresentata dalla nuova modalità scura, che introduce il tema nero da tempo richiesto dagli utenti e che è destinato a portare dei vantaggi significativi in termini di durata dalle batteria.

A questo si aggiunge la nuova applicazione Foto, che è stata completamente rinnovata e resa più intelligente grazie alle impostazioni d'IA. Al contempo, sono stati aggiunti dei tool per personalizzare e modificare foto e video.

Sempre dal fronte iOS 13, arriva anche la nuova opzione "Accedi con Apple", che si aggiunge alle controparti di Facebook e Google e consentirà, nelle applicazioni che integreranno le API, di accedere ai vari servizi senza mostrare la propria email.

iOS 13 è compatibile con iPod Touch (settima generazione), iPhone 6s ed 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 8 ed 8 Plus, iPhone Xr, iPhone Xr, iPhone Xs ed Xs Max.

iPadOS invece arriverà su tutti gli iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air di terza generazione, iPad mini 4 e di quinta generazione ed iPad di quinta e sesta generazione.

Disponibile anche watchOS 6, il major update per Apple Watch che introduce tante Watch Faces e soprattutto l'App Store direttamente sul polso. Gli utenti infatti non saranno più costretti a passare per gli smartphone per poter installare un'applicazione.

watchOS 6 è compatibile con Apple Watch Series 1, 2, 3 e 4. Da oggi però è disponibile solo sulla Series 3 e 4.