Apple lancia iOS 16.1.2 in Italia: importanti miglioramenti alla sicurezza

A inizio novembre 2022 c'è stato il rilascio di iOS 16.1.1, ma è già arrivata l'ora di un altro update. Infatti, Apple ha ufficialmente lanciato la versione 16.1.2 di iOS.

In particolare, come riportato anche da 9to5Mac e MacRumors, nonché come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, la succitata versione del sistema operativo degli iPhone è stata resa disponibile al download a partire dalla serata italiana del 30 novembre 2022. Possiamo confermarvi che il rollout è già partito anche per il nostro Paese, quindi potreste, al solito, voler raggiungere la sezione "Aggiornamento Software" delle Impostazioni, che si trova nella scheda "Generali".

Dalla pagina di download si apprende che l'update porta con sé "importanti miglioramenti alla sicurezza", così come una compatibilità migliorata con i gestori wireless e miglioramenti relativi alla funzionalità di rilevamento degli incidenti implementata dai modelli della serie iPhone 14. Insomma, potrebbe essere giunta l'ora di aggiornare il vostro smartphone di fiducia.

Da notare in ogni caso che, come indicato anche dai portali esteri, questa volta non c'è un iPadOS 16.1.2, in quanto si fa riferimento esclusivamente a un aggiornamento destinato agli iPhone compatibili. Per il resto, adesso gli appassionati sono in attesa di iOS 16.2, che dovrebbe essere rilasciato nel corso di dicembre 2022.