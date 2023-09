Apple lancia iOS 17.0.2 ed iPadOS 17.0.2 per tutti gli iPhone ed iPad: corretto grave bug

A pochi giorni dal lancio di iOS 17.0.2 per iPhone 15, Apple ha esteso la disponibilità dell’aggiornamento a tutti gli iPhone ed iPad (con iPadOS 17.0.2). Il pacchetto, che porta il numero di build 21A351, pesa poco più di 400 megabyte e può essere scaricato direttamente attraverso l’applicazione Impostazioni degli iPhone.

Come indicato nel changelog, infatti, è consigliabile installarlo rapidamente in quanto “questo aggiornamento risolve un problema che poteva impedire il trasferimento dei dati direttamente da un altro iPhone durante la configurazione”.

Proprio nella giornata di ieri abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa al grave bug con cui è stato spedito iPhone 15 che ha impedito ad alcuni di utilizzarlo correttamente a causa di un problema che non faceva completare correttamente il trasferimento dei dati e quindi non consentiva di utilizzare lo smartphone, dal momento che si bloccava sulla schermata che mostrava la Mela Morsicata con la barra di caricamento piena.

Ovviamente, gli utenti che posseggono un iPhone 15 e che hanno installato il pacchetto la scorsa settimana non vedranno questo aggiornamento, a differenza dei possessori dei modelli precedenti che potranno completare la procedura nel giro di pochi minuti. Anche per la versione iPad sono menzionate le stesse note di rilascio, con la differenza che si fa riferimento allo stesso problema ma per i tablet.