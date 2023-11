Apple lancia iOS 17.1.1, watchOS 10.1.1 e macOS 14.1.1: corretti tanti bug

Come ampiamente previsto, nella serata di ieri sono arrivati i nuovi iOS 17.1.1, iPadOS 17.1.1, watchOS 10.1.1 e macOS 14.1.1 per i dispositivi Apple. In attesa delle novità che saranno introdotte da iOS 17.2, il colosso di Cupertino ha messo una pezza ai numerosi bug segnalati.

iOS 17.1.1 risolve innanzitutto il problema con la ricarica wireless di iPhone 15 con BMW che provocavano disservizi riconosciuti anche dalla casa automobilistica che portavano anche alla disattivazione del chip NFC. Risolti anche alcuni bug con il widget Meteo sulla lock screen, mentre non è chiaro se siano stati anche corretti i problemi con la connettività WiFi e lo spegnimento dei dispositivi.

Apple ha anche lanciato watchOS 10.1.1, che risolve innanzitutto il problema segnalato da alcuni utenti che causava l’eccessivo consumo di batteria su Apple Watch.

A completare il set di aggiornamenti c’è macOS Sonoma 14.1.1, un aggiornamento minore dell’OS che secondo il changelog ufficiale “fornisce importanti correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”. Come sempre, il consiglio è di installarli rapidamente per godere degli ultimi fix.

Secondo gli ultimi rumor, il colosso di Cupertino potrebbe lanciare iOS 17.2 entro fine novembre. In questo caso però si tratterà di un importante aggiornamento che non si soffermerà solo sui fix.