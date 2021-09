Apple lancia iPhone 13, ma nel mentre iPhone SE perde l'opzione da 256 GB

Nella giornata di ieri Apple ha presentato iPhone 13, iPad Mini e molti altri prodotti, rendendo settembre il mese di partenza della nuova generazione di dispositivi firmati Mela. In sordina, però, il colosso di Cupertino sembra avere interrotto la vendita della variante da 256 GB di iPhone SE, non più disponibile sul sito ufficiale.

A individuare questa mancanza “a sorpresa” sono stati i colleghi di iPhone Ticker, ma poi anche noi ci siamo recati sul negozio Apple per verificare questa rimozione. Ebbene, sul sito sono sì ancora disponibili iPhone SE da 64 GB a 499 Euro e da 128 GB a 550,30 Euro, ma la terza opzione da 256 GB risulta assente. È possibile ottenere un’ulteriore conferma cercando direttamente su Google “iPhone SE 256 GB”: il primo risultato che verrà mostrato è proprio lo store Apple con riportato il prezzo di 671,05 Euro ma, cliccandoci, a prescindere dal colore selezionato mancherà l’opzione con la detta capacità.

Al momento non ci sono comunicati ufficiali di conferma da parte della società statunitense. Dunque, in attesa di una loro eventuale pubblicazione in rete, la lista di iPhone disponibili attualmente sul sito ufficiale include gli ultimi iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, assieme ai predecessori iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 e iPhone SE, con prezzi che partono proprio da 499 Euro.

Nel frattempo c’è una conferma da parte di Apple: iPhone 13 è più pesante e spesso di iPhone 12.