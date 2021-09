Apple lancia in Italia iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPad Mini e iPad: i prezzi

Si è appena concluso l'evento "California Streaming", in cui Apple ha presentato parecchie novità. In questo contesto, come di consueto, a pochi minuti dal termine del keynote l'azienda di Cupertino ha svelato prezzi e disponibilità dei prodotti per quel che riguarda l'Italia.

Andando nell'ordine utilizzato dall'azienda di Tim Cook per annunciare i dispositivi nel corso dell'evento, iPad Mini e iPad arriveranno a partire dal 24 settembre 2021 a un prezzo di partenza rispettivamente di 559 euro e 389 euro. Per maggiori dettagli in merito ai prodotti, potete fare riferimento al nostro approfondimento legato ai nuovi iPad.

Passando ad Apple Watch Series 7, per il momento la società di Cupertino ha ufficializzato solamente il fatto che è in arrivo in autunno. Non conosciamo dunque il prezzo per l'Italia, ma ricordiamo che all'estero, come abbiamo già indicato in fase di annuncio di Apple Watch Series 7, si parte da 399 dollari. Tra l'altro, dall'autunno 2021 arriverà in Italia anche il servizio in abbonamento Apple Fitness+.

Arrivando ad iPhone 13 e iPhone 13 mini, i preordini partiranno dalle ore 14:00 del 17 settembre 2021, mentre l'effettiva disponibilità inizierà dal 24 settembre 2021. I prezzi di partenza sono fissati rispettivamente a 939 euro e 839 euro. In ogni caso, se volete approfondire gli smartphone, potete fare riferimento al nostro recap relativo ad iPhone 13 e iPhone 13 mini.

Infine, ci sono iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. I preorder inizieranno anche in questo caso alle ore 14:00 del 17 settembre 2021, mentre il lancio avverrà il 24 settembre 2021. I prezzi di partenza sono rispettivamente di 1189 euro e 1289 euro. Se avete intenzione di dare un'occhiata più approfondita ai dispositivi, abbiamo effettuato un riassunto delle novità di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.