Apple lancia in Italia la nuova versione di Mappe con dati pedonali e migliore navigazione

Apple ha annunciato il lancio in Italia della nuova versione dell'app Mappe, che è in grado di offrire una navigazione più veloce ed accurata ma anche un'ampia gamma di novità relative alla navigazione che è più veloce e accurata e propone viste complete di strade, edifici, parchi, aeroporti, centri commerciali ed altro.

Come mostriamo negli screenshot presenti in calce, le novità sono davvero tante e vanno ad ampliare l'esperienza utente che è più veloce ed accurata.

A ciò si aggiunge la funzione "Indicazioni Siri" con il linguaggio naturale che offre indicazioni dal suono più naturale e facili da seguire come "al prossimo semaforo, svolta a sinistra", mentre le indicazioni per scegliere la corsia aiutano a evitare svolte sbagliate ed errori di direzione. Presente anche il controllo elettronico della velocità che avvisa gli utenti quando si avvicinano alle fotocamere per i controlli di velocità ed i semafori rossi lungo il percorso.

Gli utenti potranno anche condividere un orario di arrivo previsto con la feature Condivisione dell'orario di arrivo con familiari, amici e colleghi tramite un semplie tocco o chiedendo a Siri.

Al centro dell'esperienza ci sarà sempre la privacy: Mappe offre funzioni personalizzate utilizzando l'intelligenza on-device.

La funzione Guardati Intorno di Mappe inoltre offre immagini interattive a livello stradale con fotografie 3D ad alta risoluzioni e transizioni fluide e continue in tutta Italia. Presenti anche le Guide, che si configurano come delle vere e proprie guide di viaggio create da una serie di fonti come Lonely Planet, Culture Trip e Louis Vuitton City Guides, ma anche i Preferiti per avviare la navigazione verso i luoghi più frequentati, senza dimenticare il Flyover sulle principali aree metropolitane e le mappe indoor.

Inoltre, con il nuovo iOS 15 in arrivo nelle prossime settimane saranno a disposizione degli utenti italiani anche informazioni sui trasporti pubblici: sarà possibile trovare le stazioni più vicine ed impostare gli alert quando è quasi ora di scendere, anche su Apple Watch. Il nuovo OS porterà anche informazioni in tempo reale come le interruzioni di servizio, che si basano sulle segnalazioni degli utenti.

Il colosso di Cupertino dovrebbe annunciare la data di lancio di iOS 15 nel corso del keynote Apple del 14 Settembre.