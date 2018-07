Apple lancia i nuovi MacBook Pro da 15 e 13 pollici

Giornata importante per Apple. Il colosso di Cupertino ha infatti da poco lanciato la nuova linea di MacBook Pro da 13 e 15 pollici, che includono delle importanti novità a livello progettuale, con il design che è restato praticamente immutato.

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche dei nuovi modelli, con i relativi prezzi italiani provenienti direttamente dall'Apple Store, che è stato aggiornato da qualche istante.

La linea da 13 pollici si arricchisce con un nuovo modello con Touch Bar e Touch ID, a cui si aggiunge un processore Intel Core i5 quad-core di ottava generazione a 2,3 Ghz, Turbo Boost fino a 3,8 GHz, scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 655, 8 gigabyte di memoria LPDDR3 a 2133 Mhz, spazio di archiviazione SSD da 256 gigabyte, Display Retina con True Tone e fino a quattro porte Thunderbolt 3.

Sempre tra i modelli da 13 pollici, è stata aggiunta la variante con le stesse specifiche di cui sopra, ma l'aggiunta di uno spazio di archiviazione SSD da 512 gigabyte. Entrambi i modelli sono disponibili in grigio ed argento, con spedizioni programmate in 3-5 giorni lavorativi. I prezzi ancora non sono stati aggiunti, però.

La gamma da 15 pollici si rinnova completamente. I modelli restano due, però.

Il primo, include un processore Intel Core i7 6-core di ottava generazione a 2,2 Ghz, Turbo Boost fino a 4,1 Ghz, scheda grafica Radeon Pro 55X con 4 gigabyte di memoria GDDR5, 16 gigabyte di memoria RAM DDR4 a 2400 Mhz, SSD ad 256 gigabyte, e Display Retina con True Tone, Touch Bar, Touch ID e quattro porte Thunderbolt 3.

L'altro modello invece sfoggia lo stesso processore, ma con una frequenza di clock fino a 2,6 Ghz, Turbo Boost fino a 4,3 Ghz, scheda grafica Radeon Pro 560X con 4 gigabyte di memoria GDDR5 ed SSD da 512 gigabyte.

Anche in questo caso, al momento della stesura dell'articolo non sono disponibili i prezzi italiani.

Entrambi i MacBook includono anche il chip T2 introdotto nell'iMac Pro, che andrà ad aumentare la sicurezza dei computer: facilita la funzione di avvio sicuro, crittografa i file in memoria al volo, gestisce gli SSD ed abilita Hey Siri.

Modifiche anche per la tastiera, che è stata leggermente rivista per rendere i tasti più morbidi, rispetto al predecessore del 2016.

A questo punto restano da capire solo i prezzi.



Negli Stati Uniti, si parte da 1.799 Dollari per i nuovi modelli da 13 pollici e 2.399 Dollari per quello da 15 pollici.