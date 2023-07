Apple lancia le offerte per gli studenti: sconti fino al 23 Ottobre

Apple annuncia oggi il lancio di una nuova offerta speciale annuale dedicata a coloro che studiano all’Università. Gli studenti e studentesse che frequentano o sono iscritti all’Università riceveranno una carta regalo fino a 150 Euro sull’acquisto di un nuovo Mac o iPad che rientrano nell’iniziativa Apple Education.

Di seguito i modelli di Mac interessati:

MacBook Air 15” con M2, a partire da 1.519 Euro per chi studia

MacBook Air 13” con M2, a partire da 1.249 Euro per chi studia

MacBook Air con M1, a partire da 1.109 Euro per chi studia

La linea MacBook Pro parte da 1514 Euro

Mac Mini parte da 609 Euro per chi studia

Come dicevamo poco sopra, in offerta troviamo anche gli iPad:

iPad Air (5ª generazione), a partire da 719 Euro per chi studia

iPad Pro, a partire da 999 Euro per chi studia

Previsti risparmi anche su Apple Pencil e Magic Keyboard, oltre che uno sconto del 20% su AppleCare+. L’offerta, come si legge nella pagina dedicata sul sito Apple, è riservata a studenti e studentesse iscritti o ammessi all’università, e a docenti e personale degli istituti di ogni ordine e grado. Ovviamente, per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata presente direttamente sul sito web di Apple, dove è indicata anche la procedura per godere della promozione.