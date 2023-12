Apple lancia la protezione per i dispositivi rubati con iOS 17.3 beta

Andando oltre alla questione delle false consegne online segnalata da Avast, è bene tenere d'occhio anche gli aggiornamenti in ambito sicurezza effettuati dagli stessi produttori di smartphone. A tal proposito, Apple ha appena rilasciato ai developer la beta di iOS 17.3, che porta con sé una funzione non di poco conto in ambito sicurezza.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac e MacRumors, si fa riferimento alla cosiddetta nuova "Stolen Device Protection", pensata per proteggere ulteriormente i dati in seguito al furto di un iPhone. In parole povere, mediante questa funzionalità i malintenzionati si troveranno dinanzi a un ulteriore strato di sicurezza anche nel caso in cui conoscano l'effettivo passcode legato del dispositivo.

Tra gli scenari coinvolti, la società di Cupertino sta integrando l'impossibilità di accedere alle password salvate senza Face ID, ma la "Stolen Device Protection" cerca anche di impedire a un malintenzionato che riesce a sbloccare l'iPhone di poter effettuare modifiche importanti all'account associato al dispositivo (agendo, ad esempio, sulla password dell'Apple ID), implementando un "delay di sicurezza".

Vale la pena notare che la novità arriva in seguito a importanti report, come quello pubblicato sulle pagine del The New York Times ad aprile 2023. Essenzialmente, si sono purtroppo verificate delle situazioni in cui i malintenzionati hanno spiato l'inserimento del passcode da parte delle ignare vittime in contesti pubblici (ad esempio, un bar), riuscendo in questo modo a sbloccare poi l'iPhone rubato e accedere a dati sensibili (nonché potenzialmente a "chiudere fuori" gli utenti dai loro account).

Apple fa sapere che il fatto che un malintenzionato che ha rubato un iPhone possa essere anche a conoscenza di un passcode è raro, ma adesso si sta introducendo una sicurezza ulteriore anche per questo tipo di situazioni. Sarà in ogni caso l'utente a decidere se attivare la "Stolen Device Protection" o meno.