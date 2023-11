Apple lancia Tap to Pay on iPhone in Francia: arriverà anche in Italia?

Nel 2022, Apple ha lanciato Tap to Pay on iPhone sul mercato americano e in alcuni altri Stati sparsi per il mondo. Niente Europa e, soprattutto, niente Italia. Ora, però, a quasi due anni di distanza dall'annuncio della funzione, pare che qualcosa si stia muovendo: che Tap to Pay on iPhone sia in arrivo anche nel Bel Paese?

Nelle scorse ore, la divisione francese di Apple ha annunciato che Tap to Pay on iPhone è in arrivo in Francia. La funzione permetterà, esattamente come negli Stati Uniti d'America, di usare gli iPhone come dei sistemi di pagamento simili ai POS: la feature, insomma, dovrebbe essere molto utile ai piccoli commercianti e ai venditori artigianali per accettare i pagamenti con carte di credito.

Al momento, infatti, Tap to Pay on iPhone accetta pagamenti Contactless con carta di credito e di debito, almeno nei mercati in cui è disponibile. Inoltre, tutte le transazioni sono cifrate e l'iPhone non immagazzina (né invia ad Apple, ovviamente) alcuna informazione sull'utente che ha effettuato l'acquisto o sul prodotto acquistato. In futuro, inoltre, sembra che anche PayPal supporterà Tap to Pay on iPhone, benché non sia chiaro se la funzione arriverà anche in Europa o meno.

Il comunicato stampa del colosso di Cupertino spiega che "siamo molto emozionati di offrire Tap to Pay on iPhone a tutti i commercianti in Francia, fornendo loro un sistema semplice, sicuro e affidabile per accettare i pagamenti contactless beneficiando della potenza, della sicurezza e della versatilità di un iPhone". Il comunicato, poi, aggiunge che "Più del 90% delle carte emesse dalle banche francesi è dotato di tecnologia contactless e l'adozione di questo tipo di pagamenti è in aumento: con Tap to Pay on iPhone, i commercianti potranno accettare pagamenti dai propri clienti con un solo gesto su iPhone".

L'arrivo di Tap to Pay on iPhone in Francia spalanca le porte del mercato italiano al servizio di Apple. Tra gli istituti che supportano la funzione, come il gruppo BPCE, Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet, BNP Paribas, Crédit Coopératif, Market Pay, Stancer e Stripe, alcuni sono infatti già attivi nel mercato italiano. Inoltre, considerata la comune adesione di Francia e Italia al quadro normativo europeo, sembra che anche gli ostacoli burocratici a Tap to Pay on iPhone siano venuti meno: che per il Bel Paese sia solo questione di tempo?