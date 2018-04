Apple lancia una nuova custodia a libro di colore rosso per iPhone X

Solo ieri vi abbiamo parlato dell'annuncio da parte di Apple dei nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus in versione RED; oggi Apple rincara la dose dichiarando l'arrivo della nuova cover a libro per iPhone X, di colore rosso. Una percentuale ancora non specificata dei profitti derivanti dalla sua vendita andranno all'associazione The Global Fund HIV.

Il lancio della cover è previsto per domani ed il suo prezzo ufficiale è di 99 dollari. Il materiale scelto è la pelle, che stando a quanto comunicato dall'azienda di Cupertino ha ricevuto un trattamento speciale in Europa che la rende unica. Grazie alla sua fisionomia, comune a molte altre cover a libro, protegge sia il retro che lo schermo del terminale.

Come di consueto, i prodotti della linea RED sono edizioni speciali dedicate a sensibilizzare gli utenti alla lotta contro malattie spesso mortali come l'AIDS. Anche in questo caso una percentuale dei profitti ricavati dalla vendita della cover andranno a favore delle associazioni che combattono la diffusione del virus dell'HIV come la Global Fund HIV.

Voi che cosa ne pensate di questa cover? La acquisterete, magari in accoppiata con i nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus RED? O preferite aderire ad altre iniziative in questo ambito?