Apple sta per lanciare un abbonamento per l'acquisto di iPhone e iPad? Approfondiamo

Sembra proprio che si tratti di un periodo di novità in quel di Cupertino. Infatti, in seguito alle prime avvisaglie relative al possibile arrivo in Europa di Apple Card, si inizia già a vociferare in merito a un'altra novità non di poco conto. Più precisamente, Tim Cook e soci sarebbero pronti a lanciare un abbonamento hardware per iPhone e iPad.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac (la fonte originale è Bloomberg), nei piani dell'azienda di Cupertino ci sarebbe una sottoscrizione mensile simile a quella a cui siamo abituati per servizi come Apple Music, solo che in questo caso si fa riferimento a prodotti fisici. Non è chiaro tuttavia quali sarebbero i costi di un'iniziativa del genere, né tantomeno se sia previsto una sorta di rinnovo automatico o meno.

Per il momento non c'è nulla di ufficiale: le fonti citano persone che hanno voluto rimanere anonime. Al netto di questo, sempre stando alle indiscrezioni, Apple potrebbe lanciare la novità entro la fine del 2022 o nel 2023. Insomma, staremo a vedere: nel caso le voci di corridoio risultassero veritiere, si tratterebbe di una novità importante, in quanto si farebbe riferimento al primo abbonamento hardware di questo tipo (i rumor si focalizzano proprio su una sottoscrizione relativa a iPhone e iPad, non su servizi digitali).

In ogni caso, non si tratterebbe semplicemente di "dividere" il prezzo dei prodotti su base mensile, ma proprio di un abbonamento come quelli a cui siamo abituati per i servizi digitali (qualcuno sta già iniziando a usare il termine "noleggio hardware", anche se ribadiamo che ci sono pochi dettagli in merito).

Per il resto, le fonti affermano che il progetto sarebbe ancora in fase di sviluppo, dunque potrebbero esserci cambiamenti e potrebbe accadere di tutto. Nonostante questo, come ben potete immaginare, gli appassionati hanno già iniziato a discutere di questa intrigante possibilità.