Apple sta per lanciare un nuovo abbonamento economico? Sì, c'è la RC di iOS 15.2

Dopo il rilascio della quarta beta per sviluppatori di iOS 15.2, è giunto il momento per Apple di iniziare a prepararsi alla release finale di questa versione dell'OS. In questo contesto, è arrivata l'aggiunta del supporto a un nuovo abbonamento economico.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Mac, nella serata italiana del 7 dicembre 2021 i primi utenti hanno avuto modo di accedere alla versione Release Candidate di iOS 15.2, che introduce il supporto alla nuova sottoscrizione economica legata ad Apple Music. In parole povere, si fa riferimento al Voice Plan già svelato dalla società di Cupertino nell'ambito del keynote del 18 ottobre 2021.

Per chi non lo sapesse, quest'ultimo propone, al costo di 4,99 euro al mese l'accesso al catalogo musicale del servizio mediante l'utilizzo di comandi vocali relativi all'assistente Siri. Per tutti i dettagli del caso su quanto previsto dal nuovo abbonamento (attenzione al fatto che potrebbero esserci delle "limitazioni"), consigliamo di approfondire il portale ufficiale italiano di Apple. Finora sapevamo semplicemente che il Voice Plan di Apple Music sarebbe arrivato "in autunno", ma a quanto pare adesso siamo giunti al "momento clou".

Ricordiamo in ogni caso che la Release Candidate è la versione che precede quella stabile. Questo significa che attualmente la novità non è disponibile per tutti gli utenti, ma l'aggiornamento ad iOS 15.2 dovrebbe arrivare ben presto per tutti e portare con sé anche il supporto all'abbonamento.