Apple potrebbe lanciare AirPods Pro 2 con design più compatto a fine 2021

Dopo il lancio delle cuffie wireless over-ear AirPods Max come sorpresa di Natale, Apple ha cambiato focus sulla prossima generazione di AirPods Pro di cui, fino a oggi, non si è parlato moltissimo. L’ultimo rapporto pubblicato online da DigiTimes ci ha svelato, infatti, il possibile periodo di lancio sul mercato e altri dettagli interessanti.

La notizia pubblicata dal sito asiatico è incentrata su Winbond, società taiwanese partner del colosso di Cupertino che dovrebbe essere uno dei fornitori delle memorie NOR Flash da usare per gli auricolari True Wireless AirPods Pro 2: l’azienda asiatica ha infatti affermato che si aspetta di gestire le linee di produzione in modo da renderle operative al massimo della capacità in questo periodo, facendo dunque pensare che la seconda generazione degli auricolari arriverà nel 2021.

La data esatta non è nota, come anche informazioni su design e prezzo, ma altri rapporti pubblicati dalla fonte giapponese Macotakara reputano altamente probabile un “nuovo design per la custodia di ricarica” in modo da rendere gli auricolari più compatti, se non addirittura senza il caratteristico stelo; o ancora, come ripreso da Wccftech, gli AirPods Pro 2 dovrebbero giungere sul mercato nella seconda metà del 2021 al medesimo prezzo di lancio della prima generazione, ovvero circa 249 Dollari. Tutte queste indiscrezioni, però, consigliamo di prenderle con le pinze.

Altre voci ancora parlavano del lancio di una versione più economica delle AirPods Max, dal prezzo ridotto possibilmente a 400 Dollari e dalla qualità dei materiali leggermente inferiore; le feature presenti, però, non dovrebbero cambiare.