Apple potrebbe lanciare iOS 13.4.1 questa settimana per fixare il bug delle VPN

Ad una settimana dal lancio di iOS 13.4, Apple potrebbe essere costretta a distribuire un altro aggiornamento per il proprio sistema operativo mobile. Il motivo è da ricercare in alcuni bug riscontrati dagli utenti e ricercatori di sicurezza.

La priorità è correggere la falla nella gestione dei VPN, di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri e che è stata scoperta da Proton. E dal momento che sempre più persone si stanno affidando alle VPN in questo preciso momento storico, tenere "scoperta" una falla che non chiude le connessioni non protette all'avvio potrebbe rappresentare un problema non di secondaria importanza.

Fonti informate riferiscono che l'aggiornamento potrebbe vedere la luce già questa settimana, al punto che si parla addirittura di una pubblicazione in programma "nei prossimi giorni". Nel changelog dovrebbero figurare "diverse correzioni" inclusa appunto quella per le VPN.

Al momento da parte di Apple non sono arrivate conferme a riguardo, ma la società di Cupertino è solita distribuire i minor update senza grossi preavvisi. Solitamente il rilascio avviene in tarda serata, poco prima di ora di cena, ma come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso.

iOS 13.4.1 dovrebbe però pesare pochi megabyte, a differenza del 13.4 che era un aggiornamento più corposo.