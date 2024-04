Apple potrebbe lanciare iOS 17.5 in modo imminente: ci sono anche rumor su macOS 15

Un po' tutti si stanno chiedendo che fine ha fatto iOS 17.5, visto che l'aggiornamento di casa Apple si fa attendere ormai da un mese. Il periodo di Pasqua è perfetto per tirare le somme sui futuri update, considerando anche che sul Web circolano rumor importanti sia su iOS 17.5 che su macOS 15.

Partendo da quanto riportato da 9to5Mac su iOS 17.5, Apple sarebbe pronta a rendere disponibile la beta 1 in modo imminente. Dopo tre settimane di pausa relativa alla versioni beta, infatti, la build 21F5048f starebbe per arrivare nel corso della settimana iniziata il 1 aprile 2024 (e non si tratta di un pesce d'aprile).

Ricordiamo che di recente c'è stato il lancio di iOS 17.4, aggiornamento importante anche per via delle novità europee dovute al rispetto del DMA (Digital Markets Act). Tra queste, troviamo l'apertura agli app store alternativi di terze parti, nonché la possibilità di sviluppare browser con motori diversi dal solito WebKit.

Nel frattempo, portali come Wccftech hanno trattato anche le possibili novità di macOS 15. Visto il periodo, potreste già aspettarvi il focus in campo di intelligenza artificiale. In attesa dell'evento WWDC del 10 giugno 2024, le indiscrezioni si stanno soffermando sulle potenziali funzioni in arrivo, dai miglioramenti a Siri (grazie a un'integrazione più profonda con l'app Comandi e all'utilizzo di LLM) fino all'implementazione dell'IA in applicazioni come Pages, Apple Music e Keynote.

Si fa inoltre riferimento a strumenti XCode pensati per facilitare la vita agli sviluppatori e all'arrivo di un chatbot progettato appositamente per Mac. Ribadiamo che per ora non c'è nulla di ufficiale, motivo per cui è bene prendere con le pinze queste indiscrezioni. Tuttavia, già in passato i rumor si sono soffermati su possibili partnership con OpenAI, Baidu o Google, anche in campo iPhone. Sarà solamente il futuro a dirci come si evolverà la situazione.

