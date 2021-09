Apple potrebbe lanciare i nuovi MacBook Pro M1X 'nelle prossime settimane'

In vista dell’attesissimo evento Apple del 14 settembre, in cui il colosso di Cupertino con ogni probabilità presenterà iPhone 13 e Apple Watch Series 7, i giornalisti del settore stanno già muovendo lo sguardo su altri prodotti firmati Mela, in particolare i nuovi MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici con processore proprietario M1X.

Mark Gurman di Bloomberg ne ha parlato nel dettaglio nell’ultima newsletter Power On, occasione in cui non solo ha detto la sua su iPhone 13 e Apple Watch Series 7, ma anche sugli annunci che seguiranno nel corso dell’autunno 2021. In particolare, secondo lui Apple sarebbe intenzionata a lanciare sul mercato i nuovi auricolari True Wireless AirPods 3, assieme a un iPad mini ridisegnato, un iPad entry-level e i nuovi MacBook Pro M1X. Addirittura, Gurman si è allargato affermando che i computer portatili con la versione aggiornata del chip proprietario Apple Silicon M1 potrebbero “approdare sugli scaffali nelle prossime settimane”.

Si tratta di una tempistica alquanto vaga, che potrebbe indicare persino a una presentazione a sorpresa durante il keynote di martedì 14 settembre. Gurman e altri informatori, però, non la pensano così: è pensiero comune che Apple decida di organizzare un ulteriore evento virtuale nel mese di ottobre proprio per MacBook Pro e iPad, lasciando così i riflettori settembrini puntati sulla nuova gamma di smartphone e smartwatch ammiraglia, se non anche degli auricolari TWS AirPods 3. Insomma, c’è veramente tanta carne al fuoco e a noi non spetta che essere serviti!

Restando nell’universo Apple, si parla già di Apple Watch Series 8 e della possibile dotazione di un sensore per misurare la temperatura corporea.