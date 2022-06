Apple starebbe per lanciare un motore di ricerca: in arrivo il rivale di Google?

Mentre gli appassionati del mondo tech si interrogano in merito a cosa potrebbe essere presentato alla WWDC 2022, online è emerso un rumor non di poco conto: Apple potrebbe lanciare un motore di ricerca proprietario.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nonché come caldeggiato da Robert Scoble su Twitter nell'ambito di alcune indiscrezioni relative al futuro della società di Cupertino, nel corso del 2023, forse anche già a gennaio, potrebbe arrivare l'annuncio di un progetto di questo tipo da parte di Tim Cook e soci.

Chiaramente per il momento non ci sono ulteriori dettagli e si fa semplicemente riferimento a rumor, ma c'è da dire che ormai da lungo tempo si vocifera in merito al possibile arrivo di un motore di ricerca di Apple. D'altronde, il mercato è trainato da Google e finora i tentativi dei concorrenti non hanno impensierito più di tanto l'azienda di Mountain View.

Apple potrebbe implementare di default il suo motore di ricerca proprietario su iPhone, iPad e Mac, provando a competere in questo modo. La strada sarebbe in ogni caso in salita e per più di qualcuno una mossa del genere appare improbabile, ma potrebbe trattarsi di uno scenario interessante. Staremo a vedere.

Nota bene: l'immagine presente in copertina non è rappresentativa in alcun modo dell'eventuale motore di ricerca che Apple potrebbe lanciare, in quanto si tratta semplicemente di una di quelle classiche rappresentazioni generiche legate ai rumor (la barra di ricerca è quella di Microsoft Bing, motore di ricerca alternativo a Google realmente esistente).